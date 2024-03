Come cambiare prospettiva attraverso nuove piccole abitudini

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 11 marzo 2024) Troppo spesso si cade nella routine, complice la vita di tutti i giorni fatta di responsabilità e scadenze, ma a lungo andare si può provare un senso di noia e pensare che sia impossibile uscirne fuori. Per evitare di cadere in questa trappola, si potrebbe adottare uno stile di vita alternativo. In questo articolo vengono dati alcuni consigli per iniziare a piccoli passi ale proprie, così da spezzare la monotonia. Nuova vita al guardaroba, ma vintage Il modo in cui una persona si veste dice molto sulla sua personalità e se si vuolequalcosa di solito è proprio dal vestiario che si parte. Per rendere il guardaroba più eclettico, personale e, perché no, più rispettoso dell’ambiente si può puntare sul vintage o il second hand. Questi capi unici raccontano storie del passato e offrono una vasta gamma di opzioni ...