Colpo grosso Udinese all' Olimpico | battuta 2-1 la Lazio

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lucca e Zarraga firmano il successo dei friulani che si rilanciano nella corsa salvezza ROMA - Serviva una vittoria per continuare a sognare la Champions, arriva una sconfitta che mette in pericolo anche l'Europa League. In ungelido, non solo dal punto di vista climatico, è l'a far