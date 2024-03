Colpi nelle lavanderie automatiche | coppia arrestata | traditi dai tatuaggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 – Presi i ladri delle. La, lui 39 anni fiorentino e lei 43enne di origine lucana, è statadalla polizia in esecuzione di una misura cautelare firmata dalla gip Antonella Zatini con l’accusa di furto aggravato. Sei imessi a segno dalla primavera 2023 tra Empoli, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino, metà dei quali contestati allamentre gli altri tre al solo 39enne. L'uomo è anche indagato per il furto di una bicicletta a Incisa e Figline Valdarno. Avrebbero forzato le casse dellefuggendo poi con un bottino che, in un paio di occasioni, ha superato un migliaio di euro. Nel luglio 2023, per portare a compimento un furto in una selfservice di toilette per ...