Collovati | «Inter armonica ed ecclettica Come l’Olanda del ’74»

(Di lunedì 11 marzo 2024)non ha dubbi sull’e anzi la paragonatipo e modo di calcio alla grande Olanda degli anni ’70, quella leggendaria del calcio totale. CALCIO TOTALE ? Fulvioalla Domenica Sportiva «Devo riconoscere i meriti di Inzaghi: i difensori che fanno gli attaccanti, gli attaccanti che fanno la fase difensiva. È una squadra, l’ho chiamata il calcio totale deldegli anni ’70.del ’74 era pazzesca, non aveva ruoli».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Bologna, Collovati: "Pensavo mollassero, mi hanno stupito": ...sta putando alla qualificazione in Champions League Fulvio Collovati è stato intervistato al Corriere di Bologna e ha parlato della squadra rossoblu allenata da Thiago Motta. SULLA GARA CON L'INTER - ...

Juve, Collovati: 'Zidane Liberarsi di Allegri a livello contrattuale non è facile': ...livello contrattuale e poi Allegri tutto sommato con questa squadra inferiore all'Inter è secondo in classifica. Sicuramente piacerebbe ai tifosi, come Conte, ma bisogna essere razionali". Collovati, ...

Collovati lancia la "bomba": "Se la Juve avesse perso con l'Atalanta avrei parlato di esonero di Allegri": Collovati lancia la "bomba": "Se la Juve avesse perso con l'Atalanta avrei parlato di esonero di Allegri": L'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato della Juventus e di Max Allegri alla Domenica Sportiva, su Raidue. Tuttojuve.com ha sintetizzato le sue parole: "Per la Juve 6 punti in 7 ...

Collovati lancia la "bomba": "Se avesse perso con l'Atalanta avrei parlato di esonero di Allegri": Collovati lancia la "bomba": "Se avesse perso con l'Atalanta avrei parlato di esonero di Allegri": L'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato della Juventus e di Max Allegri alla Domenica Sportiva, su Raidue. Tuttojuve.com ha sintetizzato le sue parole: "Per la Juve 6 punti in 7 ...

Le probabili formazioni di Bologna-Inter: un solo dubbio per Inzaghi: Le probabili formazioni di Bologna-Inter: un solo dubbio per Inzaghi: Fuochi d'artificio previsti per Bologna-Inter, in programma oggi alle 18. Nelle fila nerazzurre un solo dubbio per Inzaghi. I dati danno atto della superiorità, ma sul campo lo spettacolo è ancora più ...