Club Dogo | siamo stati alla prima data del tour della reunion Ecco cosa ci ha detto il pubblico | “I primi artisti che mi ha fatto conoscere mio padre” | “Non ci credevamo più” Il racconto della serata

(Di lunedì 11 marzo 2024) Millennials e Generazione Z uniti in un’unica voce. Differenze di pensiero e stile di vita? Non al concerto dei. Ladelle dieci storiche date al Forum d’Assago si è da poco conclusa. Nessun quarto d’ora accademico hatardare il tanto atteso inizio dello show. C’è chi mangia un panino e beve una birra. I telefoni in mano sono pochi, come si respirasse aria d’altri tempi. Poi luci spente, l’urlofolla e l’entrata in grande stile. Che lo show abbia inizio. Cappelli, collanine e microfoni in mano. Basta poco per far felici migliaia di persone. L’ingresso sul palco è di quelli scenografici: cortometraggio sample dello storico pezzo “M-I Bastard” e al via il ‘matrimonio’ tra musica e cinema. I protagonisti sono loro: Gue’, Jake La Furia e Don Joe ed è subito ...