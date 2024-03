Club Dogo | le immagini del live sold out al Forum e la setlist del concerto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 11 marzo 2024) Domenica 10 marzo è andata in scena, aldi Assago (MI) la prima delle dieci dateout che celebrano il ritornodei. In un palazzetto gremito, Gué, Jake La Furia e Don Joe hanno regalato al pubblico una sequenza di brani tra street anthem senza tempo e instant classic tratti dall’ultimo omonimo progetto da otto settimane in Top 20. E se l’attesa era tanta, le aspettative sono state ben ripagate da una serata piena di sorprese grazie anche alla presenza di ospiti speciali. Sul palco, infatti, si sono alternati Giuliano Palma, Elodie, J-Ax e Vincenzo da via Anfossi. Per quanto riguarda l’allestimento, il set è stato concepito ad hoc per omaggiare Milano, città che ha cresciuti e che ha reso grandi i. Dai ledwall sagomati con ...