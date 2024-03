Clochard aggredito davanti alla stazione Trovato contuso e ubriaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024). Un35enne è stato soccorso poco prima delle 5 di ieri in piazza Guglielmo Marconi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi sanitari di Areu con un’ambulanza della Croce azzurra di Vigevano inviata in codice giallo. L’uomo ha riferito di essere statoda sconosciuti, che nel frattempo si erano dileguati: sul posto i soccorritori hannosolo il ferito. Le sue condizioni non sono risultate particolarmente gravi, ma è stato portato all’ospedale Civile di Vigevano, oltre che per le contusioni, anche in evidente stato di ubriachezza. I carabinieri lo dovranno ascoltare quando sarà più lucido, se si ricorderà qualche elemento in più sull’aggressione che ha detto di aver subìto.S.Z.