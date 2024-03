Clima | in Europa la temperatura cresce più in fretta rispetto al resto del mondo

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ildifforme©

In diverse città italiane sono apparsi dei poster in cui si vede cosa succederà tra una manciata di anni se non si contrasterà efficacemente il cambiamento climatico .Continua a leggere (fanpage)

Vi proponiamo l’inchiesta sull’avvicinamento fra i gruppi sovranisti e il Partito popolare europeo pubblicata su Fq Millennium di febbraio. *** Contrordine sovranisti e conservatori: la destra non ... (ilfattoquotidiano)

L'Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA) ha pubblicato un nuovo report sulla valutazione dei rischi climatici in Europa. Sono state identificate 36 minacce principali, diverse delle quali richiedono ... (fanpage)

Clima: l'Europa deve fare di più per evitare "catastrofi": Clima: l'Europa deve fare di più per evitare "catastrofi": AGI - L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare situazioni "catastrofiche" se non prenderà le misure dei rischi Climatici che deve affrontare, molti dei quali hanno già raggiunto un livello critico, è ...

L'Europa deve fare di più per il clima se vuole evitare conseguenze catastrofiche: L'Europa deve fare di più per il Clima se vuole evitare conseguenze catastrofiche: L'avvertimento dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (Aea): in particolare l'Europa meridionale si troverà di fronte a situazioni ...

Dal caldo estremo alle inondazioni, Europa "impreparata al rapido aumento": Dal caldo estremo alle inondazioni, Europa "impreparata al rapido aumento": In Europa i rischi Climatici minacciano la sicurezza energetica e alimentare, gli ecosistemi, le infrastrutture, le risorse idriche, la stabilità economica e la salute dei cittadini. In base alla valu ...