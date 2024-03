Clima | Guterres a Che tempo che fa | “Problema più grande del nostro tempo | saremo in prima linea in questa battaglia”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il segretario nella Nazioni Unite Antonio, intervenuto a Cheche fa (Nove), ha risposto alle domande di Fabio Fazio e, in merito alla crisitica, ha detto: “E’ davvero ilpiùdel” “Abbiamo bisogno di solidarietà internazionale seria per mettere insieme le risorse e le capacità di tutti, perché è undi vita o di morte per noi e per il Pianeta. Noiincome Nazioni Unite in” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Servono investimenti per porre fine al patriarcato e dare piena uguaglianza alle donne: António Guterres è il segretario generale delle Nazioni Unite. Le donne e le ragazze hanno demolito ... nella costruzione della pace, nell'azione per il clima e in tutti i settori dell'economia. ...

Un futuro senza fossili, c'è qualcuno che da una posizione di comando riesce a immaginarlo: ...sono i paesi che stanno aumentando la produzione di combustibili fossili" (Antonio Guterres dixit). ... dicono): - in corsa per la Presidenza, con le proposte sul clima del suo "Pacto Historico", Petro ...

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2024/ Guterres (Onu): “Grandi progressi, ma ostacoli restano immensi”: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2024/ Guterres (Onu): “Grandi progressi, ma ostacoli restano immensi”: Giornata internazionale della donna 2024, tante frasi a tema 8 marzo per celebrare tutte le donne del mondo. Ecco un po' di esempi per voi ...

Giornata internazionale della donna: in migliaia in piazza contro la violenza patriarcale: Giornata internazionale della donna: in migliaia in piazza contro la violenza patriarcale: Manifestazioni in Italia e nel resto del mondo per la Giornata internazionale della donna. Guterres: "La violenza contro le donne disonora l'umanità" ...

La guerra in Sudan rischia di creare la più grande crisi alimentare del mondo: La guerra in Sudan rischia di creare la più grande crisi alimentare del mondo: Informando gli ambasciatori al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto un cessate il La guerra in Sudan rischia di creare la più gran ...