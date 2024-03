Clamorosa spaccatura nel Pd di Castelfranco Piandiscò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – È un attacco durissimo quello dell'attuale assessore diFilippo Casini. Un attacco frontale al Partito Democratico di Pian di Scò, accusato di non aver voluto fare le le primarie per scegliere il candidato sindaco. Una situazione incandescente quella nel comune dell'altopiano, che vede contrapposti due candidati del Pd, Filippo Casini, appoggiato dal circolo di Faella e Massimo Mandò, appoggiato dal circolo di Pian di Scò. Lo sfogo dell'attuale assessore è di quelli che sicuramente lasceranno strascichi. E' infatti in atto, nei fatti, una veraall'interno del Partito Democratico. "In questi ultimi tempi - ha spiegato - sono stato in silenzio sul fronte politico, ma adesso è giunta l'ora di fare chiarezza perché la trasparenza è un valore in cui ho sempre creduto ed è giusto che ...