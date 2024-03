Circeo | è ai domiciliari per stalking ma viene beccato a casa della sorellastra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 11 marzo 2024) San Felice, 11 marzo 2024 – Nel weekend appena trascorso, a San Felice, i carabinierilocale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe ’73 residente a San felice. Il predetto, già sottoposto da gennaio 2024 alla misura cautelare degli arrestiper fatti avvenuti nell’anno 2023 riguardante atti persecutori-ai dannimoglie, è stato sorpreso dai militari operanti presso l’abitazione, cittadina classe 55 residente a San Felice. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede ...