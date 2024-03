Cina | promuovera’ attivita’ estese di fitness per tutti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pechino, 11 mar – (Xinhua) – Laulteriormentediper, impegnandosi continuamente per ampliare l’offerta di eventi sportivi, luoghi die impianti nelle comunita’ locali, ha dichiarato oggi un alto funzionario dello sport. Gao Zhidan, direttore dell’Amministrazione generale cinese dello sport, ha formulato queste osservazioni durante un incontro con la stampa dopo la conclusione della sessione annuale dell’Assemblea nazionale del popolo, l’organo legislativo nazionale cinese. Il numero di impianti sportivi in tutto il Paese e’ aumentato rapidamente nel 2023, con una superficie pro capite di queste strutture che ha raggiunto i 2,89 metri quadrati, ha dichiarato Gao. Inoltre, la lunghezza totale dei ...

