Cina | Pechino | riunione di chiusura di seconda sessione 14ma NPC 3

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a romadailynews©

Leggendo gli ultimi dati economici sorge una domanda spontanea: cosa sta succedendo in Cina ? Qual è lo stato di forma della sua economia? The post Il paradosso economico della Cina : che cosa sta ... (it.insideover)

Il Paese asiatico è pronto ad allinearsi alle norme economiche e commerciali internazionali, ma non solo (ilgiornale)

Usa-Cina: "Cnn", Pechino teme il ritorno di Trump, ma scorge anche opportunità: Usa-Cina: "Cnn", Pechino teme il ritorno di Trump, ma scorge anche opportunità: La Cina guarda con preoccupazione alla possibile rielezione dell'ex presidente Usa Donald Trump, temendo un ulteriore irrigidimento ...

La Groenlandia vuole l’indipendenza: per staccarsi da Copenaghen punta tutto su Cina e scioglimento dei ghiacci: La Groenlandia vuole l’indipendenza: per staccarsi da Copenaghen punta tutto su Cina e scioglimento dei ghiacci: Il paese artico deve sostituire i finanziamenti che riceve dalla Danimarca. Per farlo programma di vendere più pesce a Pechino e di aumentare il traffico nei ...

Cina: Pechino, riunione di chiusura di seconda sessione 14ma NPC (1): Cina: Pechino, riunione di chiusura di seconda sessione 14ma NPC (1): Pechino, 11 mar - (Xinhua) - Deputati della 14ma Assemblea nazionale del popolo (NPC) lasciano la Grande Sala del Popolo dopo la riunione di chiusura ...