Cina | ministro | visite degli stranieri saranno piu’ comode

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pechino, 11 mar – (Xinhua) – “Benvenuti in!”, cosi’ si e’ espresso oggi in inglese ilcinese del turismo Sun Yeli, illustrando le misure finalizzate a rendereconvenienti e agevoli i tourin. Sun,della Cultura e del Turismo, ha sottolineato le difficolta’ di pagamento incontrate dai turisti in arrivo, che trovano scomodo viaggiare nel Paese dove il pagamento senza contanti tramite smartphone ha dominato i luoghi commerciali, dagli hotel ai negozi di alimentari. “Si tratta di un problema nuovo e inaspettato, dato che i pagamenti tramite cellulare si stanno sviluppando molto rapidamente in”, ha riferito Sun ai giornalisti nazionali edopo la chiusura ...

Pechino, 09 mar – (Xinhua) – Come parte degli sforzi per sviluppare nuove forze produttive di qualita’, la Cina intensifichera’ la riforma e l’innovazione per promuovere talenti e innovatori di alto ... (romadailynews)

Pechino, 09 mar – (Xinhua) – La Cina adottera’ una serie di misure per stimolare l’occupazione poiche’ la domanda nel mercato del lavoro e’ in aumento, ha dichiarato oggi il ministro delle Risorse ... (romadailynews)

In Cina chiuse le Due Sessioni: riunioni in tono minore, pochi risultati: In Cina chiuse le Due Sessioni: riunioni in tono minore, pochi risultati: Roma, 11 mar. (askanews) – La sessione di lavori del Congresso nazionale del popolo (Cnp) cinese, che chiude le Due Sessioni, è andata oggi in archivio in tono minore. Non c’è stata la tradizionale co ...

La Cina non sembra avere soluzioni per la crisi immobiliare e la disoccupazione: La Cina non sembra avere soluzioni per la crisi immobiliare e la disoccupazione: Molti analisti economici affermano di non aver ancora visto alcuna misura decisiva da parte del governo di Pechino ...

Cina, il Congresso nazionale del popolo si chiude compatto dietro Xi. Crescita Pil fissata al 5%: Cina, il Congresso nazionale del popolo si chiude compatto dietro Xi. Crescita Pil fissata al 5%: Il ramo legislativo del Parlamento cinese si è riunito come d'abitudine per una settimana per votare una serie di risoluzioni. I quasi tremila delegati hanno approvato tutte le proposte quasi all'unan ...