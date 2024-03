Cina | Guangdong | aumento treni merci internazionali a gen-feb in principali dogane

Pechino, 27 feb – (Xinhua) – Un blogger di basket proveniente dal Mali ha sperimentato la costruzione e la danza dei draghi di paglia in un villaggio del Guangdong , nel sud della Cina , in occasione ... (romadailynews)

Cina: Guangdong, a Hengqin entra in vigore nuova operazione doganale: Cina: Guangdong, a Hengqin entra in vigore nuova operazione doganale: L'isola di 106 chilometri quadrati si trova tra Macao e la Cina continentale. In base al nuovo meccanismo ... una nuova operazione doganale nella Zona di cooperazione approfondita Guangdong-Macao ...

Aeronautica: accordo Airbus Helicopters e la cinese SkyCo per l’acquisto di 6 elicotteri H175 per il soccorso: Aeronautica: accordo Airbus Helicopters e la cinese SkyCo per l’acquisto di 6 elicotteri H175 per il soccorso: I versatili elicotteri H175 acquistati da SKYCO Leasing saranno impiegati dal Governo del Guangdong per le missioni di ricerca e soccorso, per i servizi medici di emergenza, per i soccorsi in caso di ...

Cina: auto volante completa test di volo nel centro di Guangzhou: Cina: auto volante completa test di volo nel centro di Guangzhou: Guangzhou, 09 mar – (Xinhua) – Un’auto volante sviluppata da un’azienda tecnologica nel Guangdong, in Cina, ha completato ieri un volo di prova a bassa quota.