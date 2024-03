Cina | funzionario | commercio estero dovrebbe mantenere crescita a gen-giu 2024

Le ombre sulla Cina. Edilizia, lavoro, giovani: c'è più di qualcosa che non va: Le ombre sulla Cina. Edilizia, lavoro, giovani: c'è più di qualcosa che non va: Politicamente, Xi accentra e controlla sempre di più. Economicamente, i nodi strutturali non convincono gli investitori a puntare come prima sul Dragone.

Cina si attende che commercio estero mantena slancio: Cina si attende che commercio estero mantena slancio: Roma, 11 mar. (askanews) – Il commercio estero della Cina manterrà sostanzialmente lo slancio al rialzo nella prima metà del 2024. L’ha detto oggi Yu Jianhua, capo dell’Amministrazione generale delle ...

Tech, così la Cina taglia fuori l’America: enti governativi e imprese non comprano più i prodotti Made in Usa: Tech, così la Cina taglia fuori l’America: enti governativi e imprese non comprano più i prodotti Made in Usa: Il documento risale al settembre del 2022, proprio il periodo in cui gli Stati Uniti stavano aumentando le restrizioni all'esportazione di chip e le sanzioni alle aziende tecnologiche cinesi. Pechino ...