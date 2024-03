Cina | funzionario | commercio estero dovrebbe mantenere crescita a gen-giu 2024

Le ombre sulla Cina. Edilizia, lavoro, giovani: c'è più di qualcosa che non va: Le ombre sulla Cina. Edilizia, lavoro, giovani: c'è più di qualcosa che non va: Politicamente, Xi accentra e controlla sempre di più. Economicamente, i nodi strutturali non convincono gli investitori a puntare come prima sul Dragone.

Cina si attende che commercio estero mantena slancio: Cina si attende che commercio estero mantena slancio: Roma, 11 mar. (askanews) – Il commercio estero della Cina manterrà sostanzialmente lo slancio al rialzo nella prima metà del 2024. L’ha detto oggi Yu Jianhua, capo dell’Amministrazione generale delle ...

"Vendeva segreti militari alla Cina": arrestato un soldato dell'esercito Usa: "Vendeva segreti militari alla Cina": arrestato un soldato dell'esercito Usa: Nell'occhio del ciclone è finito il sergente Korbein Schultz fermato per aver diffuso dozzine di documenti di sicurezza sensibili ad un contatto di Hong Kong ...