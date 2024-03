Cina | coltivazione del te’ di inizio primavera nel Sichuan 2

(Di lunedì 11 marzo 2024) Luzhou, 11 mar – (Xinhua) – Turisti che indossano abiti tradizionali, noti come Hanfu, raccolgono foglie di te’ nel villaggio di Meiling, distretto di Naxi, nella citta’ di Luzhou, nella provincia sud-occidentale cinese del, ieri 10 marzo 2024. Negli ultimi anni, il distretto ha sviluppato con vigore ladi te’ di, promuovendo lo sviluppo del turismo del te’. Con una superficie coltivata a te’ di 315.000 mu (21.000 ettari), il distretto di Naxi e’ in grado di produrre 23.000 tonnellate di foglie di te’ all’anno, a beneficio di oltre 5.600 famiglie e coltivando oltre 100 imprese di lavorazione del te’. (Xin) Agenzia Xinhua

