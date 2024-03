Cina | celebrazioni per tradizionale festa di Longtaitou 2

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pechino, 11 mar – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone oggi 11 marzo 2024, mostra persone che eseguono la danza del drago a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. In tutto il Paese si sono tenute diverseper il, la giornataper un nuovo taglio di capelli dopo ladi primavera. Questo giorno, che letteralmente significa “il drago alza la testa”, ricorre il secondo giorno del secondo mese lunare. (Xin) Agenzia Xinhua

