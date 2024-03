Cillian Murphy | dal bivio con la musica al boom di Peaky Blinders Il sodalizio con Nolan e il trionfo agli Oscar

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo 2024 – 'Oppenheimer' di Christopher, il miglior film degli2024, non sarebbe esistito senzaa ridare corpo e anima al fisico teorico Robert J. Oppenheimer e per questo incredibile lavoro l'attore (orgogliosamente) irlandese, 48 anni, si è guadagnato di diritto la statuetta per miglior attore protagonista. Prima candidatura, prima vittoria, con una ventennale carriera alle spalle. Gli inizi Nato a Cork, figlio di due insegnanti, all'inizioera indeciso trae recitazione. La scelta definitiva di virare verso la seconda è arrivata dopo gli studi al cattolico Presentation Brothers College, senza però mai dimenticare del tutto i Sons of Mr., la band di cui faceva parte in gioventù – tutt'oggi, nelle interviste, ...

come previsto dai pronostici per la serata, Cillian Murphy ha vinto il Premio Oscar come miglior attore 2024 . Una vittoria annunciata persino dal regista che lo ha diretto in Oppenheimer – ... (dilei)

Oscar 2024: Oppenheimer trionfa con 7 statuette! Ecco tutti i vincitori: Oscar 2024: Oppenheimer trionfa con 7 statuette! Ecco tutti i vincitori: Oltre al premio come miglior film, Oppenheimer si è aggiudicato la statuetta per la miglior regia a Christopher Nolan, quelle per i migliori attori protagonisti a Cillian Murphy e Emily Blunt, il ...

"Oppenheimer" vince l'Oscar come miglior film: "Oppenheimer" vince l'Oscar come miglior film: L'irlandese Cillian Murphy è stato premiato come miglior attore per aver interpretato il fisico teorico J. Robert Oppenheimer, a capo degli sforzi statunitensi negli anni '40 per creare un'arma che ...

Oscar 2024, Oppenheimer asso pigliatutto. Per il film di Nolan miglior film, regia, attore protagonista e non protagonista (e altri 3 premi): Oscar 2024, Oppenheimer asso pigliatutto. Per il film di Nolan miglior film, regia, attore protagonista e non protagonista (e altri 3 premi): Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan, ha ottenuto un notevole successo alla 96ª edizione degli Academy Awards, vincendo sette premi su tredici nomination, tra cui miglior film, ...