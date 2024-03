Cillian Murphy | chi è il vincitore dell’Oscar come miglior attore 2024

(Di lunedì 11 marzo 2024)previsto dai pronostici per la serata,ha vinto il Premio Oscar. Una vittoria annunciata persino dal regista che lo ha diretto in Oppenheimer – Christopher Nolan – che lo ha ritenuto uno dei pochi talenti in grado di interpretare la complessa personalità del padre della bomba atomica. Il lungometraggio, di Oscar, ne ha vinti 7 su 13 nomination mentre per la star di Peaky Blinders si tratta della prima statuetta ottenuta in una carriera ultra-ventennale fatta di esperienze cinematografiche, musicali e teatrali. La carriera al cinemaè conosciuto principalmente per il ruolo di Thomas Shelby nella serie Peaky Blinders ma, tra i suoi ruoli più importanti, ricordiamo anche 28 ...

Roma, 11 marzo 2024 - come si pronuncia Killian Muprhy? Ghillian, Sillian, Cillian , il nome di questo bravissimo attore di Hollywood sembra semplice, invece, viene storpiato in tutti i modi ... (quotidiano)

