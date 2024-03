Chip | Silicon Box investe 3 | 2 miliardi Balzo in avanti per l’Italia

(Di lunedì 11 marzo 2024) La via italiana verso il rafforzamento della resilienza tecnologica passa da Singapore, patria di una startup,Box, che investirà 3,2di euro per un nuovo impianto produttivo. Si tratta di una fabbrica per la produzione dilet – micropiccoli, modulari e altamente specializzati – che sorgerà nel Nord Italia e genererà almeno 1.600 nuovi posti di lavoro. A darne l’annuncio è stato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, fiancheggiato dal ceo diBox Byung Joon Han, durante una conferenza stampa a Palazzo Piacentini lunedì mattina. Si tratta di un punto di svolta per gli sforzi del governo di potenziare il comparto altamente strategico della microelettronica. “I recenti sconvolgimenti globali sottolineano la necessità di costruire una catena di ...

