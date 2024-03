Chi ha vinto gli oscar 2024 e cosa è successo nella notte di Los Angeles

(Di lunedì 11 marzo 2024) Los, 11 marzo– E’ undi guerra, in un mondo che cerca la pace: a chiarirlo è l’“irlandese orgoglioso“ di poche parole Cillian Murphy, 47 anni, protagonista del trionfatore “Oppenheimer“: “Nel film interpreto l’uomo che ha creato la bomba atomica – ha detto sul palco del Dolby Theatre –. Nel bene e nel male viviamo nel mondo di Oppenheimer e io vorrei dedicare il mio premio a coloro che in questo mondo portano la pace”. La 96a edizione degli Academy Awards si è conclusa seguendo alla lettera quasi tutti i pronostici della vigilia: l’“Oppenheimer“ (colossale e un po' misogino) che Christopher Nolan ha girato in pellicola 65 mm e tratto dal bestseller che Kai Bird e Martin J. Sherwin (edito in Italia da Garzanti) hanno dedicato "a una delle figure più decisive e contraddittorie della storia", ha ...

