“Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi ... (secoloditalia)

“Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell’ Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi ... (secoloditalia)

Chi ha vinto la gara degli Ascolti tv tra l'ultima puntata di Makari 3, serie tv con Claudio Gioè in onda su Rai 1, Lo show dei record , trasmissione con Gerry Scotti in onda su Canale 5 e Che tempo ... (fanpage)

Chi ha vinto e chi ha perso davvero le elezioni regionali in Abruzzo: Chi ha vinto e chi ha perso davvero le elezioni regionali in Abruzzo: Cosa dicono i dati dei partiti e delle liste: chi ha vinto e chi ha perso davvero le elezioni regionali in Abruzzo.

Ascolti tv domenica 10 marzo: chi ha vinto tra Makari 3, Lo show dei record e Che tempo che fa: Ascolti tv domenica 10 marzo: chi ha vinto tra Makari 3, Lo show dei record e Che tempo che fa: Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra l’ultima puntata di Makari 3, serie tv con Claudio Gioè in onda su Rai 1, Lo show dei record, trasmissione con Gerry Scotti in onda su Canale 5 e Che tempo ...

Chi ha vinto l’Oscar come miglior film 2024: Chi ha vinto l’Oscar come miglior film 2024: Minuto per minuto la notte degli Oscar che ha visto trionfare Oppenheimer con i suoi 7 premi: miglior film, regista, attore (Cillian Murphy), attore non protagonista (Robert Downey Jr.), colonna ...