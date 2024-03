Chi è Maria Lodovica Lazzerini | la fidanzata di Big Mama | “Siamo felici”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 11 marzo 2024), nata nel 2000 a Massa è una cantautrice, compositrice e musicista ed è anche ladi Bigrespira e vive musica sin da quando era piccola, e appena quattordicenne ha pubblicato il suo album d’esordio, SeDici. Negli anni a seguire ha collaborato con il produttore DeVille, con Francesco Facchinetti – e questo è un incontro importante, perché darà vita al progetto musicale AILO. E naturalmente ha collaborato anche con Big, in qualità di autrice di La rabbia non ti basta. “La sessione in cui abbiamo scritto il brano è stata magica, piena di amore, tenerezza e intimità: sensazioni giuste per trattare il tema delicato di cui si parla”– fonte Instagram“Ho cominciato ...