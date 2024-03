Che Dio ci aiuti | quattro ritorni nella prossima stagione? La reunion fa sognare – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 11 marzo 2024) Manca ancora un po’ per vedere ladi Che Dio cie ai fan non resta che attendere, e anche…unainaspettata Dopo l’addio di Elena Sofia Ricci, l’amatissima suor Angela, e anche di Pierpaolo Spollon, il giovane psichiatra Emiliano Stiffi, c’è molta attesa per capire come sarà la, ovvero l’ottava, di Che Dio ci. Il cast di Che Dio ci7 posa insieme al regista Francesco Vicario (Foto Ansa) – cityrumors.itLa fortunata serie, che va in onda su RaiUno dal 2011, dovrebbe arrivare sui nostri teleschermi intorno a gennaio del 2025 – dovrebbero essere appena iniziate le nuove riprese – con tantissime novità: una su tutte il ruolo di protagonista di Francesca Chillemi, che da ...