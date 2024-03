Che cosa faranno gli elettori di Nikki Haley alle elezioni di novembre?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sul fatto che saranno Joe Biden e Donald Trump a sfidarsipresidenziali americane di, ci sono ormai ben pochi dubbi. Il Super Tuesday della scorsa settimana ha infatti certificato il fallimento degli sfidanti interni dei due frontrunner. Nel campo democratico, il deputato Dean Phillips ha annunciato il suo ritiro, lasciando in corsa soltanto la scrittrice Marianne Williamson e l’imprenditore Jason Palmer, che non hanno oggettivamente alcuna speranza di conquistare la nomination. A fare un passo indietro, nel campo repubblicano, è stata poiche, al Super Tuesday, era riuscita a vincere soltanto in uno Stato sui quindici. L’ex ambasciatrice all’Onu ha quindi annunciato il proprio ritiro, rifiutandosi tuttavia di dare, almeno per il momento, l’endorsement a Trump. Un Trump che nel frattempo è ...