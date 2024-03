Champions League | il polacco Marciniak arbitra Atletico Madrid-Inter

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sarà ilSzymona dirigere, gara di ritorno degli ottavi di finale diin programma mercoledì sera alle 21 al Wanda Metropolitano. Assistenti i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto ufficiale Pawel Raczkowski. Al Var ci sarà Tomasz Kwiatkowski, supportato da Bartosz Francowski. L’, che all’andata ha vinto di misura per 1 a 0 a San Siro, sfiderà nuovamente la squadra del ‘Cholo’ Diego Simeone, con un risultato sì a favore, ma che tiene ancora aperta la questione qualificazione ai quarti. All’andata decise Marko Arnautovic, il quale sarà assente mercoledì sera, dunque Simone Inzaghi dovrà affidarsi al solo Alexis Sanchez in attacco se vorrà cambiare le carte in gioco a partita in ...

