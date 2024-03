Champions League | Barcellona-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 - Una stagione che finora di picchi verso l'alto ne ha avuti davvero pochi potrebbe svoltare in parte in una singola sera, quella dello Stadio Olimpico Lluis Companys, che martedì 12 marzo alle 21 sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale ditra. Le due squadre ripartiranno dalla situazione di perfetta parità figlia della gara di andata del Maradona, quando sul tabellino finirono i due bomber più attesi: ad aprire le danze fu Robert Lewandowski e a chiuderle era stato Victor Osimhen per un risultato che lascia tutto in bilico per il secondo round, che mette in palio i quarti, ma non solo. In caso di qualificazione al prossimo turno infatti gli azzurri si metterebbero in una buona posizione per continuare a coltivare i sogni di entrare ...