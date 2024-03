“Cessate il fuoco ora” | bandiera della pace a Palazzo Marino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano – "ilora”. Lacon la scritta è stata affissa sulla facciata, sede del Comune di Milano. L'iniziativa, come spiega il Comune, fa seguito all'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'Ordine del Giorno dal titolo 'Attivarsi per unilumanitario immediato a Gaza e per lanei territori’, votato nella seduta consiliare del 4 marzo. Oltre all'esposizione del vessillo, il documento invita l'amministrazione ad "attivarsi in tutte le sedi opportune, anche esercitando la propria influenza di comune leader in Italia e in Europa, affinché venga dichiarato unilumanitario immediato a Gaza e la ...