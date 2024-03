Cento anni ben portati di Franz Kafka

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 11 marzo 2024) In uno dei suoi Pensieri Leopardi annotava come il ricordo di particolari ricorrenze sia soprattutto una consuetudine per uomini “sensibili e usati alla solitudine”1. Le ricorrenze possono essere anche dei calmieri contro l’angoscia che deriva dall’imprevedibilità del futuro, perché, dando questa volta ascolto a Elias Canetti, «nel calendario, con i suoi immutabiliversari, si riconosce una garanzia per ciò che verrà»2. Ricorrenze, compleversari si prestano poi a più o meno grate e gioiose celebrazioni. Unversario finisce con l’avere sempre in sé qualcosa di istruttivo o minaccioso. Così promette di essere, ad esempio, il centenario della morte di. Istruttivo per gli insegnamenti che potrà eventualmente riservare; minaccioso perché ...