Censis | 89 | 1% online | è era biomediatica

(Di lunedì 11 marzo 2024) 12.18 Si consolida la tendenza degli italiani a trascrivere in tempo quasi reale la propria vita attraverso post, video e foto sulle piattaforme digitali. Gli utenti di Internet, smartphone e social network si sono stabilizzati a livelli altissimi: all'89,1% tra il 2022 e il 2023, +1,1% in un anno.Lo rileva il 19° Rapporosulla comunicazione. Gli italiani inoltre concordano sul politically correct sui media: il 76,9% è favorevole a una regolamentazione del linguaggio. Il 69,3% è però infastidito per chi ci si appella nel quotidiano.

