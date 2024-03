Cementir | nel 2023 l' utile sale del 24 | 1% a 201 | 4 milioni

De Magistris attacca Manfredi su Bagnoli: “Persi 10 anni di lotte”: De Magistris attacca Manfredi su Bagnoli: “Persi 10 anni di lotte”: "Le mani su Bagnoli. L'amministrazione Manfredi cancella, in concorso con il governo Meloni, le conquiste di dieci anni di lotte dal 2011 al 2021 dopo i disastri di inquinamento e sperpero di denaro p ...

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 11 MARZO 2024/ A2A a -2,9%: ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 11 MARZO 2024/ A2A a -2,9%: Borsa italiana oggi lunedì 11 marzo 2024: Piazza Affari inizia una nuova settimana con pochi dati in agenda, ma diverse trimestrali in arrivo ...

Attesa per la BCE. Le valutazioni degli analisti su Buzzi e Cementir: Attesa per la BCE. Le valutazioni degli analisti su Buzzi e Cementir: I mercati sono giunti a ridosso della scadenza di un nostro setup segnando nuovi massimi annuali. Cosa accadrà da oggi in poi C'è attesa per la BCE ...