Ceccherini | mi scuso | non volevo offendere nessuno

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Mise qualcuno si è offeso, non era mia intenzione". Lo dice all'ANSA Massimo, all'indomani delle sue dichiarazioni - nel corso della puntata di Da noi a ruota libera su Rai1 - sulla vittoria "degli ebrei" agli Oscar perché "vincono sempre loro". Parole riferite alla sfida per il miglior film internazionale tra La zona di interesse di Jonathan Glazer e Io Capitano di Matteo Garrone - di cuiè co-sceneggiatore - finite nel mirino della comunità ebraica, che ha definito "gravissimo e inaccettabile" che l'attore abbia rilanciato uno dei più tristi abusati stereotipi antisemiti". "Intanto - spiega- ieri stavo leggermente scherzando. Ma mi sono espresso male: mi riferivo ai film che parlano degli ebrei edire ...

