Ceccherini e la gaffe sugli ebrei | Chiedo scusa | sono solo un imbianchino e mia moglie

(Di lunedì 11 marzo 2024) Scivolone in diretta TV? Uno sgarro verbale di un noto sceneggiatore ha scatenato una tempesta mediatica. Ma non tutto è perduto, le sue scuse sincere potrebbero riportare la calma. Ecco i dettagli di questo gossip bollente! Ciao a tutti, avete sentito l'ultima? Durante una puntata di 'Da noi.. a Ruota Libera' su Rai 1, un noto sceneggiatore ha fatto girare più di una testa con un commento che, diciamocelo, ha destato un po' di clamore. Parlando del suo ultimo lavoro cinematografico, il film "Io Capitano", ha lasciato cadere una battutaOscar che ha sollevato qualche sopracciglio: «Tanto alla fine vinceranno gli». Ops! Un passo falso che ha acceso i riflettori e scatenato un po' di polemica. Ma niente paura, il nostro protagonista ha già iniziato a rimediare! Le reazioni allaNon è passato molto tempo prima che la ...

