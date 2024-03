C’è troppo vento in Puglia | il volo da Parigi non riesce ad atterrare a Bari e viene dirottato a Brindisi – Video

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le forti raffiche die il maltempo che domenica 10 marzo hanno colpito l’Italia hanno causato disagi anche al traffico aereo. Come mostra undi un utente, pubblicato dalla pagina Instagram MeteOnee Basilicata, a causa delle raffiche dianche fino a 90 chilometri orari, diversi aerei hanno avuto difficoltà ade alcuni sono stati addirittura dirottati ao Pescara. In particolare undi Transavia proveniente daOrly e diretto aè statosu, a 100 chilometri di distanza.Instagram/MeteOnee Basilicata L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

