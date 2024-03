Voto in Abruzzo, risultati: il centrodestra si tiene la Regione. Marsilio avanti di 9 punti su D'Amico. Partiti: Fdi primo col 24%, Lega ...: ... dove, dopo le due di notte, è arrivato lo stesso presidente: 'Qualcuno ci ha sottovalutato e ha ... E non solo regionali. Leggi Anche Elezioni in Abruzzo, Marsilio proclama la vittoria: 'Qui il testa a ...

Elezioni in Abruzzo, Marsilio proclama la vittoria: 'Qui il testa a testa non è mai esistito. Il campo largo non sarà il futuro dell'Italia': E così si è rivolto non solo allo sfidante Luciano D'Amico , ma anche alla coalizione che lo ha sostenuto: dal Pd al M5s fino ad Azione, Iv e Avs. E alla domanda se ha sentito la presidente del ...

"C'è solo un Presidente", il coro all'arrivo di Marsilio al comitato elettorale di Pescara: "C'è solo un Presidente", il coro all'arrivo di Marsilio al comitato elettorale di Pescara: (Agenzia Vista) Pescara, 11 marzo 2024 Bandiere, cori e spintoni durante l'arrivo di Marco Marsilio al comitato di Pescara dopo la vittoria delle elezioni regionali. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia V ...

Abruzzo, Marsilio si conferma presidente “Scritta pagina di storia”: Abruzzo, Marsilio si conferma Presidente “Scritta pagina di storia”: PESCARA (ITALPRESS) – Marco Marsilio si riconferma Presidente della Regione Abruzzo. Il candidato del centrodestra ha la meglio su Luciano D’Amico del campo largo, con un vantaggio che secondo le proi ...

Elezioni Abruzzo, Marsilio 'rockstar' al comitato tra ressa tv e spumante: Elezioni Abruzzo, Marsilio 'rockstar' al comitato tra ressa tv e spumante: Pescara, è qui la festa dopo le elezioni regionali in Abruzzo. Tra bandiere di Fratelli d'Italia che sventolano e cori da stadio ("c'è solo un Presidente"), Marco Marsilio è arrivato intorno alle due ...