Cazzadore | gol da 3 punti Il Masi continua la risalita

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bentivoglio 0-Voghiera 1 BENTIVOGLIO: Sammarchi, Bonandin, Monducci, Canova, Greco, Bartolucci (37’ st Fiorini), Parmeggiani, Ghiselli (10’ st Grassi), Raspadori (10’ st De Brasi), Callegari, Brito Dos Santos (20’ st Dinu). All.: Gelli.-VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari, Maione, Grimandi (20’ st Chiossi), Bonenti (12’ st Quarella),(30’ st Vanzini), Fregnani, Salonia (35’ st Righetti). All.: Ricci. Arbitro: Abbagnate di Parma. Rete: 27’ pt(M). Note: ammoniti Greco, Bartolucci, Ghiselli, Molossi (M), Chiossi (M). Espulsi: De Brasi (B) al 45’ st, Di Bari (M) al 45’ st. Sconfitta casalinga per il Bentivoglio contro ilVoghiera. Gara sostanzialmente equilibrata tra le due squadre, giocata su un campo molto pesante a causa della pioggia, che ...