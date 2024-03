Caterina | Clarissa e Romano | chi sono i figli Alessandra Mussolini | “Ecco perché non hanno il cognome del padre”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024), classe 1995, è la più grande dei tredi, dopo aver lavorato nella Croce Rossa a Panama, ha deciso di partire per Londra, lontana dai riflettori, e ha lavorato come funzionario presso Integrity, società di consulenza e servizi internazionali di supporto a chi vive in contesti complessi, come guerre e povertà, in tutto il mondo. I fratelli diinvece:(classe 1997) e(classe 2003)rimasti insieme ai genitori e noneccessivamente restii a mostrarsi davanti alle telecamere,infatti ha addirittura sorpreso la madre a “Ballando con le stelle” e in quella occasione laaveva dichiarato: “Si vive per loro”. Tra i ...