Catania Hana no kumo | personale di Francesca Nobile alla Galleria Carta Bianca

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a laprimapagina©

Hana no kumo, personale di Francesca Nobile alla Galleria Carta Bianca: Hana no kumo, personale di Francesca Nobile alla Galleria Carta Bianca: La mostra Hana no Kumo è ispirata al fiorire degli alberi di ciliegio nella cultura giapponese. Il significato letterale, che sarebbe nuvola di fiori, restituisce l'idea del formarsi graduale e nebulo ...