Casorate Primo | assalto notturno al distributore | cassa self tagliata col flessibile e ladri via con il bottino

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Pavia), 11 marzo 2024 - Non con l'esplosivo, pericoloso per la presenza di carburante, né con un mezzo ariete, anche per le barriere antisfondamento di cui si sono dotate ormai tutte le stazioni di servizio, proprio per contrastare simili assalti con furgoni o ruspe. Ma con unhanno tagliato la colonnina con ladelservice e portato via tutti i soldi contenuti, per undal valore non ancora quantificato con precisione, ma che dovrebbe comunque essere ingente, di diverse migliaia di euro. Ignotisono entrati in azione di notte alIP lungo la Provinciale 190 a. Tutto ripreso dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, anche se i ...

