Caso Consip | Sbrollini Iv | ‘tempo è galantuomo ma troppe le sofferenze’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Matteo Renzi, i suoi famigliari, i suoi amici sono stati assolti, a loro va la mia solidarietà. Ad essere condannati invece sono stati quei pubblici ufficiali che hanno tramato contro Matteo ed i suoi amici tra i quali Luca Lotti. Un danno politico, morale ed umano che ha coinvoltopersone. Il tempo èmasofferenze in questi anni per coloro che sono stati coinvolti in questa vicenda. Sempre al tuo fianco, un grande abbraccio da me e da tutta la comunità di Italia Viva Vicenza!”. Lo scrive su Facebook la senatrice di Italia Viva Daniela. L'articolo CalcioWeb.