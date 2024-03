Caso Consip | Lotti | ' tanti hanno vomitato accuse e giudizi | vorrei guardarli negli occhi' **

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "guardaretutte le persone superficiali e i vigliacchi chesubito ‘emesso sentenze' di colpevolezza, i leoni da tastiera, ipolitici - anche del mio partito - chesu di me.solo. Senza dire una parola. A nessuno di loro auguro di subire quello che ho subito io in tutto questo lunghissimo periodo". Lo scrive su Facebook Lucaa proposito del processo. "Nel 1710, non proprio l'altro ieri, lo scrittore irlandese Jonathan Swift aveva scritto: 'La falsità vola e la verità arriva zoppicando dopo di essa'. Aveva ragione! Perché sì, questo processo è ...

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Assolto perché il fatto non sussiste. Assolto perché il fatto non costituisce reato. 7 anni e 2 mesi. 2635 giorni. oggi è la fine di un incubo ”. Lo scrive su Facebook ... (calcioweb.eu)

