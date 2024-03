Caso Consip | Lotti | ‘fine di un incubo | mia vita stravolta ma oggi giustizia è fatta’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Assolto perché il fatto non sussiste. Assolto perché il fatto non costituisce reato. 7 anni e 2 mesi. 2635 giorni.è la fine di un”. Lo scrive su Facebook Luca. “Il processosi è concluso. Un processo lungo, lunghissimo. Un iter che ho seguito dal primo giorno del processo, anzi dal primo momento che la parolaha invaso, travolto e letteralmente stravolto la mia. Dal giorno in cui ho scoperto dai giornali di essere indagato (era il 23 dicembre 2016) ho chiesto di essere sentito, mi sono sottoposto a un confronto con il mio diretto accusatore, tre interrogatori nella fase delle indagini, un esame durante l?udienza preliminare e un?ultima interrogazione durante il dibattimento di primo grado”, prosegue l’ex ministro dello ...