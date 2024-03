Caso Consip | il mio abbraccio alla famiglia Renzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il tempo è spesso galantuomo, ma quanta pazienza e quanta ingiustizia. Oggi è arrivata un’altra assoluzione a favore del padre di Matteosul vecchio. Era il lontano 2016 e su questopalesemente fasullo e anomalo si sono fatte intere stagioni delle solite trasmissioni televisive e si sono scritte pagine e pagine sui soliti quotidiani. Il tutto poi condito con la colata di fango sui social e in rete. Hanno usato indagini prive di ogni fondamento per distruggere politicamente Matteo. In questi anni abbiamo visto e assistito a situazioni veramente prive di ogni senso. Ad ogni occasione televisiva le domande anon riguardavano la Politica ma sempre le solite fasulle indagini a carico dei suoi parenti o amici. Anni ed anni così e ancor oggi in alcuni casi ...