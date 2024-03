Caso Consip | due condanne Assolti Tiziano Renzi e l' ex ministro Luca Lotti | Qualcuno chiederà scusa?

Arrivata l'assoluzione per Tiziano Renzi e Luca Lotti per il caso Consip: Arrivata l'assoluzione per Tiziano Renzi e Luca Lotti per il Caso Consip: L'indagine Consip, aperta nel 2016, si chiude con 2 condanne e 8 assoluzioni: assolti Luca Lotti e Tiziano Renzi ...

Caso Consip, Tiziano Renzi e Luca Lotti assolti: due le condanne. Cadute le accuse per altri sei imputati: Caso Consip, Tiziano Renzi e Luca Lotti assolti: due le condanne. Cadute le accuse per altri sei imputati: Caso Consip. Due condanne e 8 assoluzioni, tra cui quella di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, e l'ex ministro Luca Lotti. È quanto deciso dal tribunale di Roma nell'ambito ...

