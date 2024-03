Caso Consip | Costa Az | ‘dopo massacro senza precedenti notizia assoluzione durerà un giorno’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Unmediatico, paginate e titoloni per settimane, attacchi politici, fango. Un?accusa trattata come una sentenza. Ladell?un giorno ed avrà un centesimo dello spazio dedicato all?inchiesta e nessuno chiederà scusa. Come sempre”. Così Enrico, deputato di Azione, commentando l?di Luca Lotti e Tiziano Renzi. L'articolo CalcioWeb.