Caso Consip | assolti Tiziano Renzi e Luca Lotti Cadono le accuse contro Italo Bocchino

(Di lunedì 11 marzo 2024) Due condanne e otto assoluzioni, tra cui quella di, padre del leader di Italia Viva, e dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, nell’ambito del processo sul. Il tribunale di Roma ha condannato a un anno e mezzo l’ex maggiore del Noe Giampaolo Scafarto, e a 3 mesi il colonnello dell’Arma Alessandro Sessa. I due sono stati condannati a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva di 50mila euro a favore del ministero della Difesa., assoltoI giudici dell’ottava sezione penale di Roma hanno assolto inoltre, sia con la formula perché il fatto non sussiste e il fatto non costituisce reato, l’ex parlamentare, ...

