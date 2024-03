Casertana | contro la Turris 20 | 45 vietato sbagliare

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà un derby importantissimo nell’economia della stagione quello di questa sera a Torre del Greco per i ragazzi di mister Cangelosi. La classifica vede sempre i falchetti al sesto posto, ma c’è la concreta speranza di superare un gradino più in alto il Taranto, di scena nella difficile trasferta del “Menti”la capolista Juve Stabia. L’allenatore delladovrà fare i conti con tante assenze e le sue scelte sono quasi obbligate in tutte le zone del campo. In attacco ballottaggio tra Curcio e Carretta per completare il tridente formato da Tavernelli e Montalto, quest’ultimo in gol all’andata. Questo la probabile formazione della(4-3-3): Venturi, Paglino, Bacchetti, Celiento, Calapai, Casoli, Damian, Matese, Curcio, Montalto, Tavernelli. Domenica 10 ...

