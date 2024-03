Caserta | piste ciclabili ancora al palo | l’esasperazione della città e l’interrogazione dell’area Zinziana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 11 marzo 2024). Diversi mesi fa sono iniziati i lavori per la realizzazionepista ciclabile per collegare via G. M. Bosco alla Biblioteca Comunale, passando per Piazza Cattaneo, Piazza Pitesti, Via Leonardo, Viale Gallicola, Viale Michelangelo e Via Lodati. L’obiettivo ambizioso dell’amministrazione è stato quello di congiungere questea quella già esistente in corso Giannone per realizzare un itinerario complesso di 18 chilometri. “Ad oggi tuttavia, i lavori sono fermi – spiega Maurizio Del Rosso, consigliere comunale d’opposizione – Non sono stati apposti i tappetini di asfalto, così come non è stata collocata la nuova segnaletica. Peraltro la pista si presenta ricca di interruzioni che ne impediscono la piena fruibilità”. Laè davvero esasperata e sui social numerose le proteste dei cittadini che ...